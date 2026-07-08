Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 10:26

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 июля: где сбои в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 8 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 8 июля

Регулярно новые жалобы на сбои мобильного интернета в России появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи пишут о неработоспособности онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В среду, 8 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 300 на момент публикации.

Сформировалась следующая география распространения жалоб, регионы идут приблизительно в порядке убывания по численности обращений: Москва, Московская, Свердловская, Омская, Ярославская, Саратовская, Томская, Челябинская, Курганская, Нижегородская, Белгородская, Липецкая, Ульяновская, Калужская, Воронежская, Тверская, Ростовская, Самарская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Тюмень, Чувашия, Алтайский, Пермский, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский края, Новосибирская область.

Почему не работает мобильный интернет 8 июля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, «нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения связи необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета связь не пропадает полностью — работают звонки и СМС. Кроме того, полноценно работают приложения и сайты из белого списка.

В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

Читайте также:

«Меня убивали не раз»: Прилепин о покушении, Пугачевой и критике Улицкой

«Паралич» логистики ВСУ, крах «Черных соколов»: новости СВО на утро 8 июля

Сокрушительный удар по ВСУ у Доброполья: успехи ВС РФ к утру 8 июля

Общество
мобильный интернет
отключения
ограничения
жалобы
операторы
белые списки
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.