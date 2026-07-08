«Меня убивали не раз»: Прилепин о покушении, Пугачевой и критике Улицкой

В горниле специальной военной операции создалось новое российское общество, считает писатель, общественный деятель, лауреат премии правительства России в сфере культуры Захар Прилепин. В интервью NEWS.ru он рассказал, как изменилось национальное сознание, как он относится к писателям-иноагентам, что думает о «тихой помощи» Пугачевой и как ему помогает вера в Бога.

Как Захар Прилепин относится к иноагентам

— Из медийного поля постепенно исчезают авторы, признанные иноагентами. Однако подростки все равно могут найти их произведения. Надо ли запрещать и стирать из истории произведения таких авторов? Или их необходимо изучать, но с объяснением смыслов их деятельности?

— Послушайте, на Западе-то не переводят [произведения] ни [Александра] Проханова, ни [Эдуарда] Лимонова, ни [Дмитрия] Филиппова, ни мои. Нет наших имен, нашей точки зрения. Почему мы в России должны поступать иначе?

Да, я против того, чтобы подростков наказывали за то, что они читают Глуховского (Дмитрий Глуховский внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) или кого-то еще. Но и, естественно, популяризировать их не надо. Если [писательница Людмила] Улицкая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) заявляет, что считает необходимым для себя помогать армии Украины, то пускай там же и издает свои произведения. По территории России летят дроны, гибнут люди. Возможно, они куплены на твои деньги, Люся, если ты говоришь, что помогаешь Украине. Раз так, тогда нечего тебе делать со своими книжками в России. Ну, это же логично.

Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— На днях продюсер Андрей Удалов заявил, что певица Алла Пугачева помогает России в тихом формате. Простят ли ее в таком случае бывшие соотечественники?

— Пусть громко помогает. Я за то, чтобы помощь была зримой. Если Алла Борисовна приедет в Горловку и даст концерт, то лично куплю ее пластинки. Тем более что я люблю раннюю Пугачеву — даже переслушивал недавно «Как тревожен этот путь» (песня Пугачевой на ее собственную музыку и стихи поэта Ильи Резника. — NEWS.ru).

[Пусть она даст] просто один концерт в Горловке. Может, даже по телевизору по прямой связи скажет: «Дорогие жители Горловки, я 12 лет молюсь и думаю о вас. Для вас я спою песню „Миллион алых роз“». Донецк же — город роз. Она может посвятить Донецку эту песню.

Что должно помогать в трудные времена: мнение Захара Прилепина

— Рождается ли в горниле СВО новое русское общество?

— Новое общество-то уже создалось. Люди вяжут маскировочные сети, ездят с гуманитаркой на фронт, рискуя жизнью в постоянном режиме. В каждом городе России создались такие сообщества. Это реальная демократия, горизонтальное гражданское сообщество.

— Три года назад вы пережили покушение. Когда смерть подходит так близко, чувствуется ли по-особому ответственность за каждое написанное слово?

— Меня, во-первых, убивали и до этого не раз и не два. И с 2014 года я хоронил товарищей. И сам ходил под смертью, уползал от снайперов, переживал все виды обстрелов. То есть я ничего сверхнового не пережил [в момент покушения]. Мне просто невыносима потеря моего ближайшего товарища, Саши Злого (ополченец ДНР, являлся телохранителем Прилепина. Стал жертвой подрыва автомобиля писателя в мае 2023 года. — NEWS.ru). А то, что со мной произошло, вокруг меня происходит многие годы, начиная с 1996 года.

Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Можно ли к этому привыкнуть?

— Не знаю. Не думаю. Надо спокойно к этому относиться. Помогает, конечно, вера в Бога, в товарищей, в Родину, в Отечество. Все это помогает. Но вопрос в том, что зла вокруг так много, оно так зримо и бессовестно, что про это тоже надо помнить.

Господь не занимается тем, что с утра до вечера награждает праведных и наказывает плохих. У него какая-то другая совершенно цель и работа. Не скажу, что это меня удручает. Я просто с этой мыслью свыкся: что люди, которые не воюют, ничего не делают для фронта, злобны, — у них все в порядке, как правило.

Молиться, конечно, надо. Но и говорить про боль и недостатки работы — тоже. Господу надо не только молитвы [наши получать] — но и чтобы мы работали во имя правды и во имя павших наших товарищей. Работы Он ждет от нас.

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