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06 июля 2026 в 15:37

Поляки назвали Зеленского виновником кризиса

United Surveys: большинство поляков назвали Зеленского виновником кризиса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более половины граждан Польши (56%) считают президента Украины Владимира Зеленского основным виновником нынешней напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, следует из данных опроса лаборатории United Surveys. Лидера Польши Кароля Навроцкого в качестве главного ответственного за кризис назвали лишь 19,7% респондентов. Еще 20% опрошенных полагают, что вина лежит на обеих сторонах, а 4,3% затруднились с ответом.

Уточняется, что президента Польши считают главным виновником чаще избиратели правящей коалиции. Сторонники оппозиционных сил практически единодушно указывают на Зеленского. Наиболее радикальные оценки зафиксированы в электорате объединения «Конфедерация», где 92% участников назвали украинского лидера ответственным за напряженность, при этом ни один из респондентов в этой группе не указал на Навроцкого. Общенациональный опрос проводился с 26 по 28 июня на выборке из тысячи респондентов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что споры между Польшей и Украиной усугубляются из-за исторических вопросов, включая Волынскую резню и создание национального пантеона, а также экономических противоречий. По его мнению, конфронтация между двумя странами зайдет очень далеко.

Европа
Польша
Украина
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
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