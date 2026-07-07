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07 июля 2026 в 10:50

Число пострадавших от атаки дрона на автобус под Белгородом возросло

Число пострадавших от атаки дрона на автобус под Белгородом выросло до восьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области 6 июля увеличилось до восьми человек, среди них трое детей, об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. Украинский дрон атаковал транспортное средство на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа.

На участке автодороги Никольское — Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребенка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дети были оперативно доставлены в областную детскую клиническую больницу, где медики констатировали тяжелое состояние у девочки в возрасте одного года. Взрослые пострадавшие распределены по лечебным учреждениям.

Также трое женщин госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода для стационарного наблюдения, остальные пятеро раненых после оказания помощи отпущены домой. Трое пострадавших продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по автобусу в Белгородской области. Она отметила, что в результате произошедшего пострадали мирные жители, а дети получили серьезные ранения.

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