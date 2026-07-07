Число пострадавших от атаки дрона на автобус под Белгородом возросло

Число пострадавших от атаки дрона на автобус под Белгородом возросло Число пострадавших от атаки дрона на автобус под Белгородом выросло до восьми

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области 6 июля увеличилось до восьми человек, среди них трое детей, об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона. Украинский дрон атаковал транспортное средство на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа.

На участке автодороги Никольское — Таврово при атаке дрона на пассажирский автобус ранены восемь человек, в том числе три ребенка, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дети были оперативно доставлены в областную детскую клиническую больницу, где медики констатировали тяжелое состояние у девочки в возрасте одного года. Взрослые пострадавшие распределены по лечебным учреждениям.

Также трое женщин госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода для стационарного наблюдения, остальные пятеро раненых после оказания помощи отпущены домой. Трое пострадавших продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по автобусу в Белгородской области. Она отметила, что в результате произошедшего пострадали мирные жители, а дети получили серьезные ранения.