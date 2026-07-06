«Снова ранения у детей»: Лантратова обратилась в ООН после удара ВСУ

«Снова ранения у детей»: Лантратова обратилась в ООН после удара ВСУ Лантратова потребовала от ООН реакции на удар ВСУ по детям под Белгородом

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в МАКСе, что направила обращения в ООН по факту удара Вооруженных сил Украины по автобусу в Белгородской области. Она указала, что в результате инцидента 6 июля пострадали мирные жители, а дети получили серьезные ранения.

Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека ООН Ванессе Фрезье в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области 6 июля. Снова пострадали мирные жители, снова серьезные ранения у детей, — написала Лантратова.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. В тяжелом состоянии находится годовалая девочка, получившая множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на автобус на участке автодороги в Белгородском округе увеличилось до семи человек. Уточняется, что осколочное ранение получил 16-летний подросток.