Число раненных после атаки дрона на автобус под Белгородом возросло В Белгородской области число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до семи

Количество пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на автобус на участке автодороги в Белгородском округе увеличилось до семи человек, сообщается в канале оперштаба региона в МАКСе. Уточняется, что осколочное ранение получил 16-летний подросток.

Количество пострадавших при атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа увеличилось до семи человек. В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона на участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. В тяжелом состоянии находится годовалая девочка, госпитализированная с множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Одной из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.