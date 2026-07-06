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06 июля 2026 в 15:44

Двое детей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус

Два ребенка пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу под Белгородом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале. Среди них — двое детей.

На участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка, — говорится в сообщении.

Одна из пострадавших — годовалая девочка — находится в тяжелом состоянии и госпитализирована. У нее диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Одной женщине помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Остальные пострадавшие направлены в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.

Ранее в Брянской области ВСУ с помощью дрона атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ехавшей на отдых в Геленджик. В результате этого целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала юных белорусских спортсменов в поездке.

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