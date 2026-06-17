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17 июня 2026 в 12:53

Дети из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При атаке ВСУ на автобус с футбольной командой пострадали дети из Белоруссии, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, ребята ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду.

ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. <...> Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, — отметил он.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время вернутся домой, уточнил врио главы региона.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что Россия собрала тысячи свидетельств военных преступлений ВСУ, совершенных в отношении мирного населения с 2014 года. По ее словам, Москва направляет обращения в ООН, ОБСЕ и на все международные площадки по каждому факту.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала удар украинской армии по музею в Севастополе варварством, кощунством и государственным терроризмом. При этом она подчеркнула, что память россиян невозможно стереть.

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