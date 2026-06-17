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17 июня 2026 в 12:03

Россия собрала тысячи свидетельств преступлений ВСУ против гражданских

Лантратова: с 2014 года ВСУ совершили тысячи преступлений против мирных граждан

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Россия собрала тысячи свидетельств военных преступлений ВСУ, совершенных в отношении мирного населения с 2014 года, сообщила Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит ТАСС, Москва направляет обращения в ООН, в ОБСЕ и на все международные площадки по каждому факту.

Необходимо, чтобы каждому факту военного преступления была дана соответствующая международная оценка, и мы будем добиваться этого, — сказала Лантратова.

Отдельно уполномоченный остановилась на преступлениях, совершенных ВСУ после вторжения в Курскую область в 2024 году. Лантратова отметила, что переговоры с украинской стороной о возвращении граждан на родину были сложными, но в итоге удалось вернуть 165 жителей.

Она также добавила, что поступают свидетельства о казнях и убийствах ВСУ мирных граждан. Омбудсмен подчеркнула значимость представленного доклада, отметив, что подобные материалы играют ключевую роль в донесении правды о действиях Киева против населения.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.

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