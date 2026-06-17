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17 июня 2026 в 07:32

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 157 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 157 украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

В течение ночи в период с 20:00 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

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