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16 июня 2026 в 07:20

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 172 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 172 украинских БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 172 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей.

В течение ночи, в период с 20:00 мск 15 июня до 07:00 мск 16 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

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