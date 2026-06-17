Матвиенко указала на варварство ВСУ после удара по музею в Севастополе

Матвиенко указала на варварство ВСУ после удара по музею в Севастополе Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством

Удар Вооруженных сил Украины по музею в Севастополе был варварством, кощунством и государственным терроризмом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду. Она подчеркнула, что память россиян невозможно стереть.

Варварство, кощунство. Государственный терроризм, который, к сожалению, не замечают спонсоры украинского режима и отсутствие должной реакции институтов международных, в том числе ЮНЕСКО — очень слабая реакция. Но уверена, что им не удастся стереть память нашу, — сказала политик.

Она отметила, что в России есть замечательные специалисты-реставраторы. Полотно было оцифровано, его восстановят. Севастопольцы проявили стойкость, мужество и солидарность как всегда в таких случаях, подчеркнула Матвиенко.

Ранее директор учреждения Михаил Смородин допустил, что для восстановления здания и полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» может потребоваться около пяти лет. Он пояснил, что опирается в своих оценках на исторический опыт советских художников.