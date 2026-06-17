Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 11:42

Матвиенко указала на варварство ВСУ после удара по музею в Севастополе

Матвиенко назвала удар ВСУ по музею в Севастополе варварством

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар Вооруженных сил Украины по музею в Севастополе был варварством, кощунством и государственным терроризмом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду. Она подчеркнула, что память россиян невозможно стереть.

Варварство, кощунство. Государственный терроризм, который, к сожалению, не замечают спонсоры украинского режима и отсутствие должной реакции институтов международных, в том числе ЮНЕСКО — очень слабая реакция. Но уверена, что им не удастся стереть память нашу, — сказала политик.

Она отметила, что в России есть замечательные специалисты-реставраторы. Полотно было оцифровано, его восстановят. Севастопольцы проявили стойкость, мужество и солидарность как всегда в таких случаях, подчеркнула Матвиенко.

Ранее директор учреждения Михаил Смородин допустил, что для восстановления здания и полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» может потребоваться около пяти лет. Он пояснил, что опирается в своих оценках на исторический опыт советских художников.

Власть
Совфед
Валентина Матвиенко
атаки ВСУ
Севастополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гусеницы шелкопряда атаковали леса в одном регионе
Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
СК возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Путин прибыл на саммит Россия — АСЕАН в Казань
Спасатели нашли пропавшую в Карачаево-Черкесии группу туристов
Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском
Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом
Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском
В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми
Тепло прикосновений: почему натуральные ткани остаются вне конкуренции
Решетников раскрыл темы роста импорта России из стран АСЕАН
Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины
Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»
МИД Белоруссии проинформировали об инциденте в Брянской области
Снесшему остановку с людьми таксисту огласили приговор
Нутрициолог назвала самые полезные ягоды
Дети из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Стало известно, почему глава ЕК фон дер Ляйен не пойдет на третий срок
В ГД высказались о создании в Нидерландах лагерей для военнопленных из РФ
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.