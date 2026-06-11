Раскрыто, сколько займет восстановление панорамы «Оборона Севастополя» Музей обороны Севастополя оценил срок восстановления панорамы в пять лет

Восстановление здания и полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», поврежденных в результате атаки Вооруженных сил Украины, может занять около пяти лет, сообщил ТАСС директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. Он пояснил, что опирается в своих оценках на исторический опыт советских художников.

Если мы вернемся в историю воссоздания полотна Рубо в советское время, это заняло три года, когда группа советских художников воссоздавала полотно Рубо. Я могу опираться на опыт только советских художников. Сегодня я не могу делать других оценок, — сказал Смородкин.

Он уточнил, что речь идет как о восстановлении самого здания, так и о написании полотна. Музей планирует приступить к работам, как только позволят условия безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники музея обороны Севастополя самоотверженно бросались в горящее здание панорамы сразу после атаки со стороны ВСУ. Директор учреждения рассказал, что сотрудники с риском для своих жизней пытались спасти от огня историческое полотно.