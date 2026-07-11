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11 июля 2026 в 13:04

Переживший покушение Прилепин ответил на вопрос о страхе смерти

Прилепин заявил, что даже после покушения у него не появился страх смерти

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Писатель Захар Прилепин в интервью NEWS.ru признался, что не стал сильнее бояться смерти после покушения, которое было на него совершено в мае 2023 года. По его словам, опыт нахождения на грани жизни и смерти не является для него новым. Он объяснил, что за годы работы в горячих точках привык к подобным опасностям.

Меня убивали и до этого не раз и не два. И с 2014 года я хоронил товарищей. И сам ходил под смертью, уползал от снайперов, переживал все виды обстрелов. То есть я ничего сверхнового не пережил [в момент покушения], — заявил собеседник.

Прилепин добавил, что, по его мнению, бессмысленно искать справедливости в жизни, поскольку ее не существует. Нужно честно выполнять свою работу во имя страны и в память о погибших друзьях, считает писатель.

Помогает [не скатиться в уныние], конечно, вера в Бога, в товарищей, в Родину… Но зла вокруг так много, оно так зримо и бессовестно, что про это тоже надо помнить. Господу надо не только молитвы [воздавать], но и чтобы мы работали во имя правды и во имя павших наших товарищей, — заключил Прилепин.

Ранее литератор выразил мнение, что певица Алла Пугачева сможет вернуть уважение россиян, если даст концерт в Донбассе. Например, народная артистка СССР могла бы выступить в Горловке, предположил он.

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