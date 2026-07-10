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10 июля 2026 в 12:06

Прилепин предложил Пугачевой способ вернуть уважение россиян

Прилепин: Пугачева вернет уважение россиян, если даст концерт в Горловке

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица Алла Пугачева сможет вернуть уважение россиян, если даст концерт в Донбассе, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Например, народная артистка СССР могла бы выступить в Горловке, добавил он.

Пусть громко помогает. Я — за то, чтобы помощь была зримой. Если Алла Борисовна приедет в Горловку и даст концерт, то лично куплю ее пластинки. Тем более что я люблю раннюю Пугачеву — даже переслушивал недавно «Как тревожен этот путь», — поделился писатель.

По мнению Прилепина, идеальным жестом примирения мог бы стать конкретный поступок. Он предложил сценарий, который, по его мнению, будет воспринят обществом с пониманием.

Просто один концерт в Горловке. Может, даже по телевизору по прямой связи скажет: «Дорогие жители Горловки, я 12 лет молюсь и думаю о вас. Для вас я спою песню „Миллион алых роз“». Донецк же — город роз. Она может посвятить Донецку эту песню, — предложил Прилепин.

Ранее продюсер и заслуженный артист России Андрей Удалов рассказал, что Пугачева, несмотря на отъезд из России, продолжает тайно оказывать финансовую и моральную поддержку многим бывшим соотечественникам. По его словам, некоторые люди «обязаны Алле Борисовне жизнью».

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