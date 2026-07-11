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11 июля 2026 в 12:15

Прилепин отказал писателям-иноагентам в праве издавать свои книги в России

Прилепин: писатели-иноагенты помогают Украине, там пусть и издают свои книги

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Признанные иноагентами российские писатели неоднократно заявляли о своей поддержке Украины, пусть там и издают свои произведения, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и общественный деятель Захар Прилепин. По его мнению, такая мера является логичным и справедливым ответом на слова и действия этих авторов.

Если [писательница Людмила] Улицкая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) заявляет, что считает необходимым для себя помогать армии Украины, то пускай там же и издает свои произведения. По территории России летят дроны, гибнут люди. Возможно, они куплены на твои деньги, Люся, если ты говоришь, что помогаешь Украине. Раз так, тогда нечего тебе делать со своими книжками в России. Ну, это же логично, — заявил собеседник.

При этом он отметил, что не поддерживает преследование подростков за чтение Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других подобных писателей. Однако и продвигать их в российском пространстве, по его мнению, не следует.

Послушайте, на Западе-то не переводят [произведения] ни [Александра] Проханова, ни [Эдуарда] Лимонова, ни [Дмитрия] Филиппова, ни мои. Нет наших имен, нашей точки зрения. Почему мы в России должны поступать иначе, — отметил Прилепин.

Ранее Прилепин предположил, что певица Алла Пугачева сможет вернуть уважение россиян, если даст концерт в Донбассе. Например, народная артистка СССР могла бы выступить в Горловке, добавил он.

Писатель также вспомнил, как ВСУ во время обмена пленными вместо российских солдат отдавали «пьяниц из бомжатников» Харькова. По его словам, такие инциденты происходили, когда он служил в армии Донецкой Народной Республики с 2016 по 2018 год.

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