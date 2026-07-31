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31 июля 2026 в 14:28

Драпатый вступил в конфликт с крупнейшими полками ВСУ

«УП»: Драпатый приказал остановить пополнение бойцами «полков Сырского»

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый дал распоряжение остановить пополнение бойцами штурмовых полков Сухопутных войск, сообщает «Украинская правда». Отмечается, что приказ начал действовать с 26 июля.

По данным источника, теперь Сухопутные войска не могут пополнять состав с помощью людей из батальонов резерва и ТЦК. Помимо этого, приостановлено перемещение военных из других частей.

Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка личного состава в штурмовые воинские части, — рассказал один из военнослужащих.

Согласно информации издания, это первое решение нового украинского командования, которое ограничивает пополнение личным составом штурмовых полков. Ранее минимум два таких подразделения имели эксклюзивное право на постоянное расширение — 425-й и 225-й полки «Скала».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ стало результатом компромисса между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. Дипломат пояснил, что, несмотря на желание украинского лидера сохранить Александра Сырского на посту, публичное и международное политическое давление вынудило Зеленского уступить.

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