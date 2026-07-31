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31 июля 2026 в 15:02

Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции

Медведев: Запад снова пугает Россию дикими санкциями

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россию снова пугают дикими санкциями, в том числе американскими, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в рамках совещания по противодействию санкциям Запада против российских компаний. Он подчеркнул, что никакие ограничения не способны парализовать экономику страны. Трансляция выступления политика доступна в его канале на платформе МАКС.

В очередной раз пугают какими-то дикими санкциями нас американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет, работает и развивается, — констатировал Медведев.

Ранее США ввели санкции против российской компании и четырех других юридических лиц, которые, предположительно, связаны с иранской авиакомпанией Mahan Air. Рестрикции затрагивают московскую транспортную фирму Air Cargo Pro, а также четыре компании из Китая, Ирана и Индии.

До этого политолог Эрл Расмуссен выразил мнение, что в случае, если президент США Дональд Трамп выступит в пользу законопроекта о санкциях против России, это обернется новой торговой войной с Китаем. Эксперт также раскритиковал попытку американцев отказаться от российских энергоресурсов и ограничить их.

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Дмитрий Медведев
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