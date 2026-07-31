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31 июля 2026 в 15:15

В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями

Российские военные начали применять дроны, работающие в условиях потери связи

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В зону СВО передали дроны линейки «Черный коршун», оборудованные автономной навигационной системой, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-производителя «Дронакс». Отмечается, что эти беспилотники успешно прошли испытания.

Теперь дроны с автономной навигационной системой способны выполнять полетное задание в любых условиях. Таким образом, дроны «Черный коршун» могут доставлять груз в заданную точку и возвращаться на базу, даже если не работают ни связь, ни телеметрия, ни GPS. Аппараты с новой опцией уже применяются в зоне СВО, — сказано в сообщении.

Уточняется, что беспилотники с автономной навигацией востребованы в зонах активной работы РЭБ, где глушатся связь и навигация. Помимо этого, они необходимы в горной местности и ущельях.

Ранее ВС РФ ударили ФАБ-1500 по местам скопления бойцов ВСУ в Орехове и Славянске. В результате операции был поражен пункт дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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