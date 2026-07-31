Водитель из Лисьего Носа заплатит 100 тыс. рублей за сбитого велосипедиста

Водитель из Лисьего Носа заплатит 100 тыс. рублей за сбитого насмерть велосипедиста, сообщает Neva.today. Женщина получила условный срок.

Сообщается, что 27 мая 2024 года женщина за рулем Lexus NX 200t ехала по Полянской дороге в поселке Лисий Нос. При правом повороте на Приморское шоссе она не убедилась в безопасности маневра, выехала на тротуар и сбила велосипедиста.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии — 17 июня он скончался от травм. По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Женщина признала вину.

Ранее сообщалось, что водитель погиб в результате ДТП в Чеховском городском округе 30 июля. Авария произошла в районе деревни Еськино около 22:00 — автомобиль Volkswagen съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся.