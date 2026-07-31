Россиянин сгорел в машине после страшного ДТП Водитель заживо сгорел в ДТП под Чеховом

Водитель погиб в результате ДТП в Чеховском городском округе 30 июля, сообщает MK.RU. Авария произошла в районе деревни Еськино около 22:00. Автомобиль Volkswagen съехал с трассы, врезался в дерево и загорелся.

Предположительно, водитель не справился с управлением. Мужчина сгорел заживо, его личность в настоящее время устанавливается.

Ранее в городе Салават в Башкирии автомобиль Lada Vesta разорвало на части при столкновении с деревом. ДТП произошло рано утром на улице Уфимская. Детали машины разлетелись по сторонам, а кузов был полностью смят. В результате аварии два пассажира погибли на месте.

Кроме того, в деревне Новопокровке Курагинского округа Красноярского края водитель мотоцикла RACER сбил девочку, находившуюся на дороге без взрослых. После аварии молодой человек скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу, сведения о ее состоянии не уточнялись. Мотоциклист оказался местным жителем без водительского удостоверения.

Также в Слободо-Туринском районе Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда, в результате которого погиб 14-летний подросток. Госавтоинспекция сообщила, что юноша на мопеде не уступил дорогу автомобилю, после чего произошло столкновение. Подросток скончался до прибытия скорой помощи.