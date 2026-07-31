ВСУ потеряли еще один населенный пункт под Харьковом

ВСУ потеряли еще один населенный пункт под Харьковом «СВ»: ВС России освободили село Веровка в Харьковской области

Группировка войск «Север» заявила об освобождении села Веровка в Харьковской области, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер». Как утверждает канал, штурмовые подразделения 71-й гвардейской мотострелковой дивизии выбили из Веровки сводные группы ВСУ. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Российские военные также заявили, что в районе населенного пункта были уничтожены направленные туда украинские резервы. По данным группировки «Север», освобождение Веровки позволило расширить зону контроля на данном участке и завершить окружение Белого Колодезя.

До этого группировка «Север» освободила село Могрица в Сумской области, выбив формирования 68-й аэромобильной бригады украинской армии. Боестолкновения за населенный пункт носили ожесточенный характер, однако наступающие части сумели полностью занять территорию села.

Также Минобороны РФ сообщило, что войска «Севера» установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области и Малая Слободка в Сумской области. Подразделения 69-й и 71-й мотострелковых дивизий участвовали в интенсивных боестолкновениях.