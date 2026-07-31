Овчинский: выставка о ведущих строительных проектах откроется в Москве

В Музее Москвы 1 августа откроется бесплатная выставка «70 лет созидания» — ее посвятили достижениям столицы в сфере градостроительства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский. Посетить выставку можно будет до 16 августа.

Москва постоянно развивается, и за каждым новым проектом стоит большая работа тысяч специалистов разных поколений. Выставка помогает увидеть эту связь времен и понять, что современный город складывается из множества продуманных решений, которые принимаются на протяжении десятилетий. Мы хотели показать не только уже реализованные проекты, но и сам подход к развитию столицы, где на первом месте всегда остается комфорт жителей, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Выставка предложит посетителям уникальный взгляд на эволюцию Москвы. Архивные материалы, мультимедийные технологии и интерактивные форматы раскроют историю градостроительства и современные преобразования: от районов и дорог до метро и соцобъектов. Экспозиция охватит ключевые проекты — генплан, реновацию, промзоны, транспорт, цифровизацию — и покажет, что развитие города — это единая взаимосвязанная система.

Посетители смогут сравнить прошлое и настоящее города, проследить, как рождаются градостроительные идеи, и понять, какой может стать столица. Отдельным направлением станет деловая программа с участием архитекторов, проектировщиков и студентов, где в формате дискуссий и встреч будут обсуждаться актуальные вопросы создания комфортной городской среды.

Ранее Овчинский сообщил, что в Москве подвели итоги прошедшей половины 2026 года по внедрению технологий информационного моделирования в процедуру согласования архитектурно-градостроительных решений. За это время новые требования к цифровым информационным моделям в формате IFC успешно использовали более 40 организаций на 100 объектах.