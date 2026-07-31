Жителя Запорожья отправили в тюрьму на четверть века за госизмену

Жителя Запорожья отправили в тюрьму на четверть века за госизмену Жителя Мелитополя и экстремиста Жиракова осудили на 24 года тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя и экстремиста Дениса Жиракова к 24 годам тюрьмы за госизмену, сообщил представитель суда в беседе с ТАСС. Он хранил у себя дома взрывчатку и был связан с украинской разведкой.

По версии следствия, представитель Киева связался с мужчиной в 2022 году. Он предложил ему вступить в состав созданного им террористического сообщества для содействия Украине. Подсудимый согласился и начал работать на разведку противника.

Правоохранители выяснили, что Жираков по приказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины изъял из тайников взрывчатое вещество, взрывное устройство и необходимые инструкции. После он перевез все домой. Следователи обнаружили предметы 4 апреля 2025 года.

Ранее жителя Рыбинска приговорили к 15 годам исправительной колонии за шпионаж в пользу Украины. Он собирал для противника информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. Силовики считают, что они передавали данные о местных военных Киеву.