Житель Мелитополя получил срок за шпионаж в пользу ВСУ и призывы убивать Житель Мелитополя получил 13 лет колонии за шпионаж и призывы к экстремизму

Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя Романа Рябчика к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу ВСУ и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба суда. Мужчина признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 2 ст. 280 УК РФ, ему также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься администрированием сайтов сроком на один год.

Суд установил, что в феврале 2022 года Рябчик, не поддерживая действия России, решил помогать ВСУ и через мессенджер связался со знакомым ветераном АТО, выехавшим на подконтрольную Украине территорию для вступления в украинскую армию. Мужчина предложил собирать и передавать координаты расположения военной техники и личного состава российской армии в Запорожской области, и до августа 2024 года он регулярно передавал эти данные, осознавая, что они могут быть использованы для нанесения ударов.

Кроме того, осужденный размещал в проукраинских группах в социальных сетях призывы к убийству российских военнослужащих и граждан России. При этом в марте 2024 года он получил российское гражданство, чтобы свободно передвигаться по Запорожской и Херсонской областям и получать социальные выплаты. Преступная деятельность Рябчика была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

Ранее ФСБ задержала иностранца в Московском регионе за попытку ликвидации военного по заданию Украины. Он прибыл в Россию в феврале 2026 года.