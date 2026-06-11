Работающего на СБУ иностранца задержали в Московской области ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт по указке Киева

В Московском регионе задержан иностранец, который прибыл в Россию для ликвидации военного по заданию Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Мужчина попал в РФ в феврале 2026 года.

Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений, — уточнили в ведомстве.

Иностранец признался, что его завербовали в европейской стране, куда он прибыл, чтобы избежать преследования на родине. Он сам обратился в СБУ перед поездкой в Россию.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать российского офицера с помощью огнестрельного оружия. За выполнение задания кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС.