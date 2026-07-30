В Москве фанатов игры Genshin Impact посадили в тюрьму за кражу

В Москве фанатов игры Genshin Impact посадили в тюрьму за кражу Супруги-фанаты игры Genshin Impact из Москвы украли у банка 46 млн рублей

В Москве супружеская пара похитила у банка 46 млн рублей с помощью оформления кредитов на вымышленных людей с фотографиями персонажей из аниме, сообщает Telegram-канал «Москвач». 23-летний Никита и 25-летняя Маргарита, поменявшие имена на Ни и Ма, были фанатами игры Genshin Impact.

Их криминальная схема была раскрыта, когда на месте фотографий в документах были замечены изображения в аниме-стиле. Злоумышленники использовали нейросеть для создания паспортных данных, по которым выдавали кредиты.

На судебном заседании при разговоре с прокурором и судьей обвиняемые использовали термины из Genshin Impact. Мужчину в итоге приговорили к семи годам заключения, а девушку — к шести годам.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнюю девушку, подозреваемую в участии в мошеннической схеме, в результате которой семья лишилась 2 млн рублей. По версии следствия, задержанная выполняла роль курьера — она забрала деньги у несовершеннолетней дочери потерпевшего, которую мошенники запугали уголовной ответственностью и ложными сведениями