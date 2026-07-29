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29 июля 2026 в 14:18

Подросток украла миллионы у семьи в российском регионе

В Петербурге задержали подростка, которая отдала мошенникам 2 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнюю девушку, подозреваемую в участии в мошеннической схеме, в результате которой семья лишилась 2 млн рублей, сообщили в УМВД по городу и области в МАКСе. По версии следствия, задержанная выполняла роль курьера — она забрала деньги у несовершеннолетней дочери потерпевшего, которую мошенники запугали уголовной ответственностью и ложными сведениями.

Злоумышленники в течение нескольких дней звонили школьнице, представляясь сотрудниками разных ведомств, и убедили ее взять из офиса отца крупную сумму для передачи. В отношении задержанной решается вопрос об избрании меры пресечения, проверяется ее возможная причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину 18-летний юноша стал жертвой телефонных мошенников. Они выманили у него 75 млн рублей, представившись сотрудниками военкомата. Молодой человек под влиянием мошенников передал все свои наличные сбережения и ценности. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, курьеры, участвовавшие в схеме, задержаны.

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