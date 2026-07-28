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28 июля 2026 в 10:08

Мошенники развели 18-летнего юношу на 75 млн рублей

В Клину мошенники обманули юношу на 75 млн рублей через пропуск в военкомат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В подмосковном Клину 18-летний молодой человек стал жертвой телефонных мошенников, лишившись 75 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области в МАКСе. Злоумышленники, представившись сотрудниками военкомата, выманили у него код из СМС, после чего убедили юношу, что его аккаунт взломан и используется для переводов человеку в федеральном розыске.

Запугав молодого человека подозрением в финансировании терроризма, аферисты потребовали передать курьеру все наличные сбережения и ценности для «декларирования». В первый день потерпевший отдал более 43 млн рублей, а затем впустил в квартиру «внештатного сотрудника», который с помощью болгарки, кувалды и монтировки вскрыл сейф родителей с деньгами и ювелирными украшениями. Общий ущерб составил 75 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оперативники задержали всех курьеров в Москве, они признались, что сами подпали под влияние аналогичной схемы. Один из фигурантов рассказал, что после вскрытия сейфа передал содержимое знакомому, ожидавшему в каршеринговом авто. Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще выдают себя за работодателей и предлагают гражданам сомнительные задания. Одной из популярных схем стало предложение выкупать вещи с маркетплейсов.

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