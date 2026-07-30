СБУ начала облавы на жителей Херсона и Запорожья с родными в России

СБУ начала облавы на жителей Херсона и Запорожья с родными в России

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят облавы на жителей подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей, у которых есть родственники в России, сообщили ТАСС в пророссийском подполье. По словам собеседника агентства, если в телефоне человека обнаруживают российский номер, переписку с родственниками из Белгорода, Крыма или других российских регионов либо подтверждение денежных переводов от близких, его сразу задерживают и увозят на допросы.

Наши люди на местах постоянно видят, как сотрудники СБУ и Нацполиции проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, которые в последнее время сильно участились из-за успешных ударов ВС РФ, — заявил источник.

В подполье объясняют такую жестокость несколькими причинами. Прежде всего это прямой инструмент СБУ для шантажа и вербовки. Родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы через угрозы расправы над ними принуждать близких, находящихся в России, к сбору необходимой информации.

Ранее правоохранители предотвратили в Белгороде теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Был задержан 63-летний агент СБУ. Мужчина прошел подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наружному наблюдению и обращению со взрывчаткой.