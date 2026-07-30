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30 июля 2026 в 13:45

«Одиссея» Кристофера Нолана добралась до российских кинотеатров

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вышел в России в неофициальный прокат

Фото: Universal/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана вышел в неофициальный прокат в России в этот четверг, 30 июля, следует из афиш кинотеатров. При этом Министерство культуры не получало заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на фильм.

В мировой прокат «Одиссея» вышла еще 16 июля, за первые выходные кинокартина собрала $264 млн (20 млрд рублей). Бюджет фильма составил $250 млн (19 млрд рублей).

Ранее кинокритик Сергей Сычев обратил внимание, что слив фильма «Одиссея» в социальных сетях не помешал картине окупиться за первые две недели. Он отметил, что дело в высочайшем качестве ленты, которая, по его прогнозам, станет главным культурным событием года.

Кинокартина Нолана заработала $640 млн (49 млрд рублей) в мировом прокате за две недели. Только за вторые выходные после выхода фильма киноработа собрала $87 млн (6,79 млрд рублей) в американских кинотеатрах. Отмечается, что для фильмов Нолана это самая большая сумма, собранная за вторые выходные.

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