Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус

Суд обязал отца покойной британской певицы Эми Уайнхаус Митча Уайнхауса выплатить 950 000 фунтов стерлингов (101 млн рублей) подругам дочери Наоми Пэрри и Катрионе Гурли по итогам иска о незаконной продаже вещей Эми. В 2021-2023 годах подруги певицы продали вещи, подаренные им певицей на аукционе.

Сообщается, что в списке проданных вещей были одежда, бижутерия, сумочки и концертные наряды певицы. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус подал иск в отношении Наоми и Катрионы, обвинив их в незаконной продаже, от которой они выручили более $1,4 млн (111,99 млн рублей). Однако суд встал на сторону ответчиц.

Ранее американская модель Эмили Ратаковски продала права на книгу о своей личной жизни после развода с актером и продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Как рассказали источники, рукопись о ее романах после расставания вызвала интерес у 12 издательств. В итоге права на публикацию приобрело издательство Penguin Press, которое заплатило сумму с семью нулями.

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