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30 июля 2026 в 13:09

Суд вынес решение по делу об имуществе покойной Эми Уайнхаус

Отец Эми Уайнхаус должен выплатить 101 млн рублей друзьям покойной дочери

Эми Уайнхаус Эми Уайнхаус Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press
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Суд обязал отца покойной британской певицы Эми Уайнхаус Митча Уайнхауса выплатить 950 000 фунтов стерлингов (101 млн рублей) подругам дочери Наоми Пэрри и Катрионе Гурли по итогам иска о незаконной продаже вещей Эми. В 2021-2023 годах подруги певицы продали вещи, подаренные им певицей на аукционе.

Сообщается, что в списке проданных вещей были одежда, бижутерия, сумочки и концертные наряды певицы. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус подал иск в отношении Наоми и Катрионы, обвинив их в незаконной продаже, от которой они выручили более $1,4 млн (111,99 млн рублей). Однако суд встал на сторону ответчиц.

Ранее американская модель Эмили Ратаковски продала права на книгу о своей личной жизни после развода с актером и продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Как рассказали источники, рукопись о ее романах после расставания вызвала интерес у 12 издательств. В итоге права на публикацию приобрело издательство Penguin Press, которое заплатило сумму с семью нулями.

До этого стало известно, что актриса Лили Коллинз, известная по главной роли в сериале «Эмили в Париже», исполнит роль Одри Хепберн в новом проекте о создании культового фильма «Завтрак у Тиффани». Продюсером картины выступит Скотт ЛаСтайти, работавший над фильмами «Афера под прикрытием» и «Министерство неджентльменских дел».

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