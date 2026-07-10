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10 июля 2026 в 14:49

Ратаковски написала книгу о своих беспорядочных половых связях

Ратаковски продала права на книгу о похождениях после развода с Беар-Макклардом

Эмили Ратаковски Эмили Ратаковски Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американская модель Эмили Ратаковски продала права на книгу о своей личной жизни после развода с актером и продюсером Себастьяном Беар-Макклардом, сообщает Page Six. Как рассказали источники, рукопись о ее романах после расставания вызвала интерес у 12 издательств.

В итоге права на публикацию приобрело издательство Penguin Press, которое заплатило сумму с семью нулями. Ожидается, что в книге Ратаковски расскажет подробности своей интимной жизни и раскроет имена мужчин, с которыми у нее были отношения после развода.

Модели приписывали романы с актером Брэдом Питтом, музыкантом и бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом, комиком и актером Питом Дэвидсоном, музыкантом и моделью Стефаном Баком, комиком Эриком Андре и актером Остином Батлером.

Я хотела разрушить образ святой и заменить его развратницей, — заявляла она в интервью The Cult.

Ранее американская актриса Анджелина Джоли призналась, что около 10 лет не вступала в романтические отношения после расставания с Питтом. Звезда Голливуда добавила, что теперь готова постепенно менять привычный уклад.

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