Европейскую страну потрясла смерть первого премьер-министра

На 84-м году жизни скончалась Казимира-Дануте Прунскене — подписант Акта о независимости Литвы, профессор и первый премьер-министр независимой Литвы, сообщает Delfi со ссылкой на сына покойной. Она родилась 26 февраля 1943 года в деревне Васюлишкес. Населенный пункт расположен в Швенченском районе.

Ранее стало известно, что звукооператор Ильнар Фазулов скончался в возрасте 39 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Его похороны прошли 29 июля в Набережных Челнах. Фазулов на протяжении долгого времени работал с заслуженной артисткой Башкортостана Гульназ Асаевой. Он также сотрудничал со многими известными исполнителями башкирской и татарской эстрады.

Также стало известно, что в американском штате Юта умерла 21-летняя победительница конкурса красоты «Мисс Американ-Форк» 2024 года Бринн Карнесекка. Ее родители и организаторы конкурсов подтвердили эту информацию. Мать девушки заявила, что семья не хочет, чтобы Бринн запомнили только по обстоятельствам ее смерти, и попросила помнить ее такой, какой она была при жизни.