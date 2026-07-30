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30 июля 2026 в 18:03

ФСБ задержала топ-менеджера «Газпром энергохолдинга»

Замгендиректора «Газпром энергохолдинга» Моисеенко задержали по делу о взятке

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ утром 30 июля задержали в Москве заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игоря Моисеенко, сообщают источники «Коммерсанта». По данным собеседников издания, задержание связано с расследованием дела о получении взятки в особо крупном размере.

В материалах правоохранительных органов фигурирует сумма около 50 млн рублей. В ближайшее время следственные органы должны определить для Моисеенко меру пресечения и обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров и основной акционер группы компаний «Эфко» Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Кустовым задержали генерального директора ГК «Эфко» Евгения Ляшенко.

Между тем в Тульской области задержали руководителя общественной организации «СВОИ» Марата Озиева по подозрению в организации незаконной миграции под видом помощи участникам СВО. По данным источника, 34-летний Озиев мог обеспечивать мигрантов временным жильем в Новомосковске, а также привлекать их к работе в кол-центрах.

Общество
Газпром
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взятки
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