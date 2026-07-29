В России задержали главу патриотической организации за циничную аферу Под Тулой арестовали главу общественного движения «СВОИ» за организацию миграции

В Тульской области задержали главу общественной организации «СВОИ» по подозрению в организации нелегальной миграции под видом помощи участникам СВО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, 34-летний Марат Озиев обеспечивал временным жильем в Новомосковске мигрантов и привлекал их к работе в кол-центрах.

Речь идет о 34-летнем Марате Озиеве, который возглавлял общественную организацию «СВОИ». Канал нелегальной миграции он организовал под видом деятельности, направленной на помощь бойцам СВО, — отметил собеседник агентства.

По данным регионального УМВД, уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Фигурант дал частично признательные показания. Суд заключил его под стражу на время следствия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего жителя города Балабаново, который прописал в своей квартире более 30 мигрантов. По информации ведомства, приезжие по этому адресу не проживали и никогда там не появлялись.