«Газпром» объявил Европе предостережение из-за состояния газовых хранилищ

Запасы газа в подземных хранилищах Европы к началу отопительного сезона могут не достигнуть даже 75% при сохранении текущих темпов закачки, сообщили в «Газпроме». Как отметили в пресс-службе компании, это создает серьезные риски для надежного газоснабжения потребителей предстоящей зимой.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 июля в ПХГ Европы накоплено на 10,3 млрд куб. м газа (на 16,8%) меньше, чем на эту дату в 2025 году. При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%, — говорится в сообщении компании.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен призвала страны Евросоюза не поддаваться панике при закупках газа на фоне нового роста цен и рекордно низкого заполнения подземных хранилищ. Она признала, что текущий уровень запасов находится ниже среднего для этого времени года, однако, по словам Итконен, это пока не вызывает озабоченности у комиссии.

По данным GIE, Европа в июне 2026 года сократила импорт СПГ до минимума за последние 10 месяцев. Это произошло на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного конфликта.