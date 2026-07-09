Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:30

«Газпром» объявил Европе предостережение из-за состояния газовых хранилищ

«Газпром» спрогнозировал заполненность газовых хранилищ Европы ниже 75%

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Запасы газа в подземных хранилищах Европы к началу отопительного сезона могут не достигнуть даже 75% при сохранении текущих темпов закачки, сообщили в «Газпроме». Как отметили в пресс-службе компании, это создает серьезные риски для надежного газоснабжения потребителей предстоящей зимой.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 июля в ПХГ Европы накоплено на 10,3 млрд куб. м газа (на 16,8%) меньше, чем на эту дату в 2025 году. При продолжении закачки в текущем темпе уровень заполненности европейских хранилищ к 1 октября будет ниже 75%, — говорится в сообщении компании.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен призвала страны Евросоюза не поддаваться панике при закупках газа на фоне нового роста цен и рекордно низкого заполнения подземных хранилищ. Она признала, что текущий уровень запасов находится ниже среднего для этого времени года, однако, по словам Итконен, это пока не вызывает озабоченности у комиссии.

По данным GIE, Европа в июне 2026 года сократила импорт СПГ до минимума за последние 10 месяцев. Это произошло на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного конфликта.

Россия
Газпром
Европа
газовые хранилища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.