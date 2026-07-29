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29 июля 2026 в 19:00

Завершился таинственный обратный отсчет на сайте The Beatles

Группа The Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul

Пол Маккартни Пол Маккартни Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Завершился таинственный обратный отсчет на сайте The Beatles. Группа выпустила специальное издание альбома Rubber Soul 1965 года, включающее ранее неизданные композиции.

Альбом Rubber Soul <...> представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского альбома Capitol и миксе Dolby Atmos. Он также дополнен никогда ранее не издававшимися сессионными записями, демоверсиями и новым двойным синглом Day Tripper/We Can Work It Out, — говорится на сайте группы.

Ранее британская рок-группа The Rolling Stones официально выпустила 25-й по счету студийный альбом, получивший название Foreign Tongues. Свежая пластинка поступила в продажу и одновременно стала доступна на всех основных стриминговых платформах. Альбом имеет общую продолжительность один час две минуты и состоит из 14 треков. Обложку для релиза создал известный современный художник Натаниэль Мэри Куинн.

До этого поступил в продажу новый студийный альбом британского музыканта Пола Маккартни. Пластинка получила название The Boys of Dungeon Lane. Полноформатный альбом включает в себя 14 композиций, которые записывались легендарным артистом с 2021 по 2025 год. Рок-музыкант посвятил альбом воспоминаниям о родном Ливерпуле и временам до прихода мировой славы.

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