The Rolling Stones выпустили 25-й студийный альбом

Британская рок-группа The Rolling Stones официально выпустила свой новый, 25-й по счету студийный альбом, получивший название Foreign Tongues («Иностранные языки»). Свежая пластинка поступила в продажу и одновременно стала доступна на всех основных стриминговых платформах.

Новый музыкальный диск имеет общую продолжительность один час две минуты и состоит из 14 оригинальных треков. Обложку для релиза создал известный современный художник Натаниэль Мэри Куинн, знаменитый своими составными портретами в стиле коллажа. На обложке он объединил трех бессменных участников группы — 82-летнего Мика Джаггера, 82-летнего Кита Ричардса и 79-летнего Ронни Вуда. Организация Official Charts Company отметила, что музыканты снова выдали «рок-н-ролл стадионного масштаба».

Предыдущий успешный диск коллектива под названием Hackney Diamonds выходил в октябре 2023 года и мгновенно взлетел на первую строчку британских хит-парадов. В создании нового проекта, продюсером которого выступил Эндрю Уотт, приняли участие и другие мировые легенды музыки: Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит.

Ранее Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом, посвященный воспоминаниям о Ливерпуле, — The Boys of Dungeon Lane. Для 83-летнего бывшего участника группы Beatles эта работа стала 19-м по счету сольным студийным альбомом.