08 апреля 2026 в 16:21

The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году

The Rolling Stones готовят финальный альбом Foreign Tongues

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Группа The Rolling Stones объявит о выходе своего финального студийного альбома Foreign Tongues 11 апреля 2026 года, сообщает Noise11. В Лондоне уже началась кампания, указывающая на предстоящий релиз.

В различных районах Лондона зафиксировано появление розовых плакатов с надписью The Cockroaches и QR-кодом. При переходе по коду открывается сайт, выполненный в стилистике 1970-х годов с визуальными элементами, связанными с музыкальной индустрией, включая гитарные медиаторы, конверты виниловых пластинок и корешки концертных билетов. На странице также размещено изображение часов, указывающих на время 13:40 11 апреля 2026 года.

По информации издания, первый сингл будущего релиза получил название Mr Charm. Композиция зарегистрирована в международных авторских базах ASCAP, BMI, а также во французском реестре SACEM. Ожидается, что оформление альбома Foreign Tongues будет основано на фирменном логотипе группы с изображением губ и языка.

Ранее стало известно, что невеста фронтмена культовой рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера бывшая балерина и хореограф Мелани Хэмрик стала жертвой нападения в районе Мэйфер в Лондоне. Двое неизвестных схватили ее сзади. Все произошло возле частного клуба на Беркли-сквер. На помощь Хэмрик пришли ее знакомые, которые помогли ей отбиться от нападавших.

The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году
