17 декабря 2025 в 13:16

The Rolling Stones пришлось отменить тур

The Rolling Stones отменила турне из-за самочувствия Кита Ричардса

Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд Фото: IMAGO/Thomas Bartilla/Global Look Press
Участники британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд отменили турне, запланированное на 2026 год, пишет Variety. Музыканты приняли такое решение из-за состояния здоровья 81-летнего Ричардса. Как сообщает издание, гитарист не горит желанием участвовать в большом стадионном туре, который продлился бы более четырех месяцев.

Ричардс, которому в четверг исполнится 82 года, не может позволить себе еще один тур. Концерты последних лет показали, что он столкнулся с трудностями из-за длительной борьбы с артритом, — сказано в материале.

Ранее сообщалось об отмене концерта Валерия Меладзе в Киргизии в рамках юбилейного тура в честь 60-летия по странам Средней Азии. Команде артиста пришлось ради выступлений писать гарантийные письма властям Узбекистана и Казахстана, которые дали согласие, но Бишкек все-таки не пошел навстречу.

До этого стало известно, что в Обнинске отменили концерт казахстанского комика Нурлана Сабурова. Выступление должно было пройти в местном Доме ученых, но зданию срочно потребовался ремонт крыши. По предварительным данным, причиной отмен могли стать шутки про россиян в 2022 году.

