В российском городе отменили концерт известного комика

В Обнинске отменили концерт казахстанского комика Нурлана Сабурова сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечает канал, причиной могли стать шутки про россиян в 2022 году.

Как сообщается, концерт должен был пройти в местном Доме ученых. Но выяснилось, что площадке срочно потребовался ремонт крыши.

После начала специальной военной операции России на Украине, Сабуров долго не высказывался по этому вопросу, что вызвало недовольство у многих людей. В какой-то момент он все же решил нарушить молчание и начал шутить о политической обстановке в России и мире.

Артист в октябре 2022 года на концерте в Алма-Ате подшутил над россиянами, которые приехали в Казахстан. Он высмеял тех, кто покинул свою страну из-за частичной мобилизации.

В октябре Сабуров не стал отрицать, что у него есть третий ребенок. Во время шоу его коллега Эмир Кашоков начал шутить о том, что Сабуров сдает свой огромный дом жене и трем детям. Комик отреагировал на подколы смехом и не стал опровергать или подтверждать слухи. По официальной информации, у Сабурова и его супруги Дианы двое детей: дочь Мадина и сын Тагир.