У России есть перспективы добиться полного освобождения Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, этому содействует освобождение Северска.

Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяют войскам во взаимодействии с войсками «Запад» и «Центр» полностью освободить территорию Донбасса, — подчеркнул Путин.

Ранее президент принял решение о продолжении мероприятий по укреплению безопасности на границе с Украиной в 2026 году. Это заявление он сделал на совещании о ситуации в зоне СВО. Командующий группировкой «Север» подчеркнул, что ширина этой полосы в Сумской области превышает 60 км по фронту, а ее глубина составляет более 16 км.

До этого начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, российские войска успешно продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ. В декабре прошлого года под контроль России перешли 700 кв. км и 32 населенных пункта.