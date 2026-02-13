«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ Семье из Северска пришлось полтора года прятать дочь от украинских служб

Жительница Северска в Донецкой Народной Республике по имени Наталья рассказала, что сотрудники Службы безопасности Украины угрожали похитить ее дочь. По словам женщины, которые приводит RT, ей приходилось прятать девочку от спецслужб полтора года.

В СБУ угрожали: «Если найдем ребенка, вам будет сильно плохо», — вспомнила мать.

Женщина добавила, что прятать девочку ей с мужем приходилось среди вещей и в подвалах. Иногда они даже уносили дочь к соседям. По словам Натальи, за каждого пойманного ребенка Киев обещает силовикам по 25 тыс. гривен (около 44 тыс. рублей).

Она также вспомнила, как украинцы выстрелили в 12-летнего мальчика, который убегал через огороды. По ее словам, силовики поймали ребенка и увезли в неизвестном направлении.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что большая часть вернувшихся из плена бойцов Вооруженных сил России сообщила о нарушении Женевской конвенции со стороны украинских военнослужащих. По ее словам, солдаты сталкивались с насилием и унижениями.