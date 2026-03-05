Зимняя Олимпиада — 2026
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social закон о спасении Америки, который вводит ряд ограничений в избирательной системе и социальной сфере. Документ обязывает всех избирателей предъявлять на участках удостоверения личности с подтверждением американского гражданства.

Также предлагается практически полностью запретить голосование по почте — исключение составят случаи болезни, инвалидности, командировок или прохождения военной службы. Помимо этого, закон содержит положения о запрете допуска мужчин к соревнованиям в женских видах спорта. Отдельно оговаривается, что операции по смене пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) у детей должны проводиться только с письменного разрешения родителей.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена удалить информацию об истории афроамериканцев с сотен объектов культурного наследия. Под изменения могут подпасть музеи, национальные парки и памятники по всей стране. Согласно обнародованным документам, власти планируют исключить материалы, которые, по их мнению, содержат «антиамериканскую идеологию».

