Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:20

Юрист объяснил, когда нужно оформлять временную прописку на даче

Юрист Митин: россиянам может потребоваться прописка на даче в другом регионе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам может потребоваться временная прописка на даче при долгом пребывании и в том случае, если дом находится в другом регионе, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что в большинстве случаев подобная мера не требуется.

Таким образом, на практике граждане, уезжающие летом на дачу, обязаны оформлять временную регистрацию только в той ситуации, когда пребывание в таком жилом помещении продолжается свыше установленного срока, а помещение находится в ином субъекте, отличном от субъекта их постоянной регистрации, либо когда иные предусмотренные законом исключения не применимы, — объяснил Митин.

По его словам, срок пребывания должен составлять менее 90 дней. Юрист рассказал, что заявление можно подать в МВД, МФЦ или на портале «Госуслуги».

Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной регистрации граждан. Инициатива предполагает замену обязанности правом.

Читайте также
Victoria’s Secret порадовала российских женщин своими планами
Россия
Victoria’s Secret порадовала российских женщин своими планами
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Общество
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Поликарбонат больше не в моде: для теплиц сейчас все хотят для этот материал — куда лучше и устойчивей
Общество
Поликарбонат больше не в моде: для теплиц сейчас все хотят для этот материал — куда лучше и устойчивей
Альтернатива капризным петуниям: этот цветок не боится ни палящего солнца, ни ливней — живет дольше без ухода
Общество
Альтернатива капризным петуниям: этот цветок не боится ни палящего солнца, ни ливней — живет дольше без ухода
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за плохой концерт
Общество
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за плохой концерт
регистрации
дачи
юристы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли полностью эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.