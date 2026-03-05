Юрист объяснил, когда нужно оформлять временную прописку на даче

Юрист объяснил, когда нужно оформлять временную прописку на даче Юрист Митин: россиянам может потребоваться прописка на даче в другом регионе

Россиянам может потребоваться временная прописка на даче при долгом пребывании и в том случае, если дом находится в другом регионе, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что в большинстве случаев подобная мера не требуется.

Таким образом, на практике граждане, уезжающие летом на дачу, обязаны оформлять временную регистрацию только в той ситуации, когда пребывание в таком жилом помещении продолжается свыше установленного срока, а помещение находится в ином субъекте, отличном от субъекта их постоянной регистрации, либо когда иные предусмотренные законом исключения не применимы, — объяснил Митин.

По его словам, срок пребывания должен составлять менее 90 дней. Юрист рассказал, что заявление можно подать в МВД, МФЦ или на портале «Госуслуги».

Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной регистрации граждан. Инициатива предполагает замену обязанности правом.