05 марта 2026 в 09:31

Альтернатива капризным петуниям: этот цветок не боится ни палящего солнца, ни ливней — живет дольше без ухода

Фото: D-NEWS.ru
Устали от капризных петуний, которые сгорают на солнце или превращаются в слизь после дождя? Посадите лантану — неприхотливый кустарник, который цветет яркими шапками все лето и не боится смены погоды.

Это растение — идеальная альтернатива капризным петуниям. Оно идеально подходит для тех, кто ищет красивое, но выносливое украшение для сада. Лантана не выгорает даже под палящим солнцем, а ее сочные соцветия только хорошеют в жару, меняя оттенки по мере цветения — от желтого к оранжевому и розовому. При этом проливные дожди не повреждают нежные лепестки, а растение быстро восстанавливается после непогоды. Она не требует постоянных подкормок, засухоустойчива и практически не болеет.

Другой отличный кандидат — бакопа, которая создает нежные водопады из мелких цветков и также устойчива к осадкам и зною. А для любителей крупных соцветий подойдет катарантус, или барвинок розовый. Все эти цветы не боятся ни палящего солнца, ни ливней и живут дольше без ухода.

Ранее был назван многолетник, который превратит темный угол на участке в сказку.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
