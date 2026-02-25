Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 05:46

Превратит темный угол на участке в сказку, цветет долго и обильно: чудо-многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Если ваш сад страдает от нехватки солнца, не отчаивайтесь — посадите дицентру, которую в народе ласково называют «разбитое сердце». Этот чудо-многолетник именно в тени раскрывает всю свою красоту.

На фоне ажурной, нежной листвы в конце весны распускаются удивительные цветы, по форме напоминающие маленькие сердечки, словно пронзенные стрелой. Они могут быть розовыми, белыми или красными, изящно свисая с дугообразных стеблей. Дицентра обожает прохладу и влажность, под кронами деревьев или у северной стороны дома она чувствует себя великолепно, цветет долго и обильно.

Уход за ней минимален: полив в засуху и редкие подкормки. Это растение превратит темный угол на участке в сказку, ведь ее необычные цветки словно светятся в полумраке, притягивая восхищенные взгляды.

Ранее было названо растение, которое цветет все лето при поливе раз в месяц.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
