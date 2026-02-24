Бархатцы не сажаю: этот цветок защитит грядки от жуков и гусениц, а клумбу — украсит огнями

Если вы ищете неприхотливый цветок, который красиво цветет и возьмет на себя функцию бархатцев по защите растений от вредителей, обратите внимание на настурцию. Этот цветок защитит грядки от жуков и гусениц, а клумбу — украсит яркими огнями.

Настурция — настоящий страж огорода: его листья и стебли выделяют фитонциды, отпугивающие тлю, белокрылку, колорадского жука и даже гусениц капустницы. При этом настурция невероятно жизнестойка, засухоустойчива и цветет яркими огненными, желтыми или оранжевыми цветами все лето до заморозков.

Поэтому бархатцы не сажаю, только настурцию. Ее можно сажать прямо в грунт семенами, и она разрастается пышным ковром, украшая приствольные круги деревьев, грядки и клумбы.

