Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:36

Бархатцы не сажаю: этот цветок защитит грядки от жуков и гусениц, а клумбу — украсит огнями

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете неприхотливый цветок, который красиво цветет и возьмет на себя функцию бархатцев по защите растений от вредителей, обратите внимание на настурцию. Этот цветок защитит грядки от жуков и гусениц, а клумбу — украсит яркими огнями.

Настурция — настоящий страж огорода: его листья и стебли выделяют фитонциды, отпугивающие тлю, белокрылку, колорадского жука и даже гусениц капустницы. При этом настурция невероятно жизнестойка, засухоустойчива и цветет яркими огненными, желтыми или оранжевыми цветами все лето до заморозков.

Поэтому бархатцы не сажаю, только настурцию. Ее можно сажать прямо в грунт семенами, и она разрастается пышным ковром, украшая приствольные круги деревьев, грядки и клумбы.

Ранее был назван многолетник, который цветет махровыми шапками 3 месяца и зимует без укрытия.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких больше флоксов и гортензий: теперь в саду — солнечный водопад золотых цветов, цветущих до глубокой осени
Общество
Никаких больше флоксов и гортензий: теперь в саду — солнечный водопад золотых цветов, цветущих до глубокой осени
Лиану из Красной книги можно посадить в саду: сначала — листья-сердечки, потом — цветы-кувшинки, а затем — плоды-огурцы
Общество
Лиану из Красной книги можно посадить в саду: сначала — листья-сердечки, потом — цветы-кувшинки, а затем — плоды-огурцы
Посадите в самый темный угол: этот многолетник зацветет даже в пещере и не попросит воды годами
Общество
Посадите в самый темный угол: этот многолетник зацветет даже в пещере и не попросит воды годами
Аквилегия Колумбина — махровый многолетник для ленивого садовода: яркое цветение без хлопот
Общество
Аквилегия Колумбина — махровый многолетник для ленивого садовода: яркое цветение без хлопот
Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ
Москва
Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.