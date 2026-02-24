Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 21:01

Петербуржцам раскрыли, когда в городе потеплеет

Синоптик Колесов: в Петербург к концу рабочей недели придет потепление

Девушка на Троицком мосту в Санкт-Петербурге Девушка на Троицком мосту в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
В Петербург к концу рабочей недели придет потепление, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, к 1 марта воздух прогреется до плюс 4 градусов.

После начавшегося снега и дождя на дорогах будет очень сложная обстановка, особенно для пешеходов, так как температура воздуха уже утром 27 февраля перейдет через ноль градусов. На дорогах все начнет раскисать и подтаивать, да еще и дождик начнется, — отметил Колесов.

Из-за начавшихся осадков погода станет сложной и непредсказуемой, особенно тяжело придется пешеходам, поскольку уже утром 27 февраля столбик термометра поднимется выше нуля градусов. Дороги станут скользкими и грязными, начнется таяние снега и дождь.

До этого сообщалось, что весна в российской столице в этом году задерживается: снежный покров, достигший рекордных 70 сантиметров, растает не раньше второй декады апреля. Как заявил синоптик Михаил Леус, москвичам придется запастись терпением.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя весна в текущем году наступит на территории Крыма и Северного Кавказа. По ее прогнозу, устойчивое потепление в этих регионах ожидается уже в последней декаде февраля.

синоптики
Санкт-Петербург
Россия
потепление
